НБУ прекратит операции по долгосрочному рефинансированию и процентному свопу

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НБУ сворачивает антикризисные монетарные меры с целью усиления эффекта от повышения учетной ставки и сдерживания инфляции - с начала 4 квартала прекратят проведение операций по долгосрочному рефинансированию и процентному свопу.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Это решение согласуется с Основными принципами денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу", - добавляют в регуляторе.

"Сворачивание антикризисных монетарных мер соответствует направлению монетарной политики Национального банка, направленной на сдерживание инфляции.

В то же время это решение не окажет негативного влияния на банковскую систему с учетом сохранения высокого профицита ликвидности", - заявил Национального банка Кирилл Шевченко.

Сообщается, что последний тендер по долгосрочному рефинансированию состоится 10 сентября, а аукцион своп процентной ставки - 29 сентября.

Своп - соглашение об обмене активов, процентных выплат, процентных ставок или других характеристик, указанных в соглашении, с целью оптимизации структуры капитала компании и получения дополнительного дохода.

"Прекращение осуществления Нацбанком операций с процентного свопа не означает потерю интереса со стороны регулятора к развитию этого инструмента.

Мы готовы и в дальнейшем обсуждать направления совершенствования инфраструктуры сегментов финансового рынка", - отметил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

Также Национальный банк продлил нормализацию операционной дизайна монетарной политики с целью повышения эффективности монетарной трансмиссии.

Так, с 1 октября 2021 года срочность операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах сокращено с 90 до 30 дней.

Напомним:

В июне Национальный банк сообщил, что будет постепенно прекращать антикризисные монетарные меры в поддержку банков во время пандемии коронавируса, ведь украинская экономика возвращается к устойчивому росту.

Национальный банк принял решение поднять учетную ставку на 0,5 п.п. до 8,5% с 10 сентября 2021 года.

Экономическая правда