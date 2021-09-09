Заместитель Шевченко: Инструмент долгосрочного рефинансирования потерял актуальность

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В НБУ заявили, что инструмент долгосрочного рефинансирования придавал дополнительную поддержку банковской системе во время самого сложного периода кризиса, но сейчас он потерял свою актуальность.

Об этом во время брифинга сказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, отвечая на вопросы журналистов.

"Долгосрочное рефинансирование было важным элементом комплекса антикризисных мер. Этот инструмент придавал дополнительную поддержку банковской системе и кредитованию во время сложного периода кризиса.

И в текущих условиях, когда мы наблюдаем возвращение экономики к росту, он потерял свою актуальность", - сказал Гелетий.

По его словам, инструмент долгосрочного рефинансирования был дополнительной гарантией поддержания ликвидности банковской системы во время кризиса.

"Мы можем констатировать, что банки уверенно прошли кризис и выходят из него хорошо капитализированными с соблюдением нормативов", - добавил он.

"Часть из рефинанса была направлена ​​на покупку ОВГЗ, 30% полученного банками рефинансирования пошло в кредитование", - отметил Гелетий.

Напомним:

В июне Национальный банк сообщил, что будет постепенно прекращать антикризисные монетарные меры в поддержку банков во время пандемии коронавируса, ведь украинская экономика возвращается к устойчивому росту.

Национальный банк принял решение поднять учетную ставку на 0,5 п.п. до 8,5% с 10 сентября 2021 года.

НБУ сворачивает антикризисные монетарные меры с целью усиления эффекта от повышения учетной ставки и сдерживания инфляции - с начала 4 квартала прекратят проведение операций по долгосрочному рефинансированию и процентному свопу.

Экономическая правда