General Motors временно останавливает 8 заводов из-за дефицита микросхем
Автопроизводитель General Motors в сентябре приостановит большинство своих заводов в Северной Америке вследствие дефицита микросхем, ведь не может удовлетворить весь спрос.
Об этом сообщает ВВС.
Так, компания закроет четыре завода в США, три - в Мексике и один - в Канаде. В зависимости от расположения их остановят на срок до двух недель.
Ранее на подобные шаги пошли Ford и Toyota - компании заявили, что сократят производство автомобилей из-за дефицита. В частности, Toyota Motor в сентябре уменьшит производство на 40%.
В General Motors говорят, что приостановка заводов "ударит" наиболее прибыльные модели компании, в частности пикапы.
Из-за пандемии и высокого спроса на электронику в мире произошел дефицит микросхем. В конце концов он наиболее болезненно повлиял на автопроизводителей - сейчас они конкурируют за поставки с технологическими компаниями и производителями бытовой техники.
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Напоминаем:
Власти Тайваня заявила, что баланс спроса и предложения на рынке микросхем для автомобилей нормализуется в последнем квартале 2021 года.
В США применяемые машины моделей, пользующихся большим спросом, из-за пандемии стали стоить на несколько тысяч долларов больше за свои первоначальные цены.
Мировые производители автомобилей и электроники несут убытки из-за дефицита полупроводников.
Экономическая правда
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