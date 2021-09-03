General Motors временно останавливает 8 заводов из-за дефицита микросхем

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Автопроизводитель General Motors в сентябре приостановит большинство своих заводов в Северной Америке вследствие дефицита микросхем, ведь не может удовлетворить весь спрос.

Об этом сообщает ВВС.

Так, компания закроет четыре завода в США, три - в Мексике и один - в Канаде. В зависимости от расположения их остановят на срок до двух недель.

Ранее на подобные шаги пошли Ford и Toyota - компании заявили, что сократят производство автомобилей из-за дефицита. В частности, Toyota Motor в сентябре уменьшит производство на 40%.

В General Motors говорят, что приостановка заводов "ударит" наиболее прибыльные модели компании, в частности пикапы.

Из-за пандемии и высокого спроса на электронику в мире произошел дефицит микросхем. В конце концов он наиболее болезненно повлиял на автопроизводителей - сейчас они конкурируют за поставки с технологическими компаниями и производителями бытовой техники.

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Напоминаем:

Власти Тайваня заявила, что баланс спроса и предложения на рынке микросхем для автомобилей нормализуется в последнем квартале 2021 года.

В США применяемые машины моделей, пользующихся большим спросом, из-за пандемии стали стоить на несколько тысяч долларов больше за свои первоначальные цены.

Мировые производители автомобилей и электроники несут убытки из-за дефицита полупроводников.

Экономическая правда