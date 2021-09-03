Для запуска пенсионной реформы нужно искать фискальное пространство – Марченко

Для запуска пенсионной реформы в 2023-2024 годах нужно искать фискальное пространство - речь идет об обязательном накопительном уровне, поэтому именно государственный бюджет будет ключевым механизмом перераспределения.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко на украинском Финансовом Форуме, организованном группой ICU.

"Для ее запуска (пенсионной реформы - ред.) нужно искать фискальное пространство, здесь идет речь об обязательном накопительном уровне. Поэтому именно государственный бюджет будет ключевым механизмом перераспределения.

Сейчас мы активно дискутируем, в каком формате будет запуск пенсионной реформы", - считает министр.

По его словам, Пенсионная реформа даст толчок не только для развития фондового рынка, но и для здорового понимания общества в целом этой проблематики.

"Нужно думать о том, чтобы накапливать и создавать условные блага для себя, как для пенсионера. У нас на сегодня 10,9 млн пенсионеров, те, которые уплачивают ЕСВ - 9,7 млн а демографию мы не можем резко изменить", - заявил Марченко.

По его словам, накопительный фонд будет наполняться: часть ЕСВ + перераспределение из бюджета. При этом, в 2023 году за год ожидают собрать в накопительный фонд 53-56 млрд грн.

Подробнее о введении накопительного уровня пенсионной системы читайте в статье Экономической правды.

Напоминаем:

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что если нет накоплений в негосударственном пенсионном фонде, рассчитывать на пенсию вообще не стоит.

Министр финансов Сергей Марченко объяснил свои слова о том, что людям в возрасте от 40 лет не стоит рассчитывать на государственные пенсии: из-за старения населения один работник будет удерживать несколько пенсионеров, поэтому существует потребность в накопительной системе.

Правительство утвердило Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку как орган, который будет выдавать лицензии на работу компаний в системе накопительного пенсионного обеспечения.

Комитет по вопросам соцполитики отклонил законопроект 2683-3 по внедрению в Украине накопительной пенсионной системы, это может отсрочить реформу на год.

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Экономическая правда