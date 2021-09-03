Курс валют на 3 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки
3 сентября котировки гривни к доллару на викриття межбанке установились на уровне 26,95 - 26,97 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,92 - 26,94 гривни;
Евро - 31,97 - 31,99 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,87 - 27,05 гривни. Евро покупают по 31,73 гривни, продают по 32,08 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,97 - 27,00 гривни, евро - 31,82 - 31,95 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 3 сентября на уровне 27,02 гривни.
2 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,05 - 27,07 гривни.
2 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,95 - 26,97 гривни.
Экономическая правда
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