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Курс гривни к доллару продолжает снижаться

Четверг, 2 сентября 2021, 19:25

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 3 сентября на уровне 27,02 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,01 грн (на 2 сентября – 31,93 гривни).

Напоминаем:

2 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,05 - 27,07 гривни.

2 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,95 - 26,97 гривни.

Экономическая правда

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