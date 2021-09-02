Курс гривни к доллару продолжает снижаться
Четверг, 2 сентября 2021, 19:25
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 3 сентября на уровне 27,02 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,01 грн (на 2 сентября – 31,93 гривни).
Напоминаем:
2 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,05 - 27,07 гривни.
2 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,95 - 26,97 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua