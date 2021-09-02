Гривня на закрытии межбанка укрепилась

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2 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,95 - 26,97 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,95 - 26,97 гривни;

Евро - 31,96 - 31,98 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,91 - 27,08 гривни. Евро покупают по 31,72 гривни, продают по 32,04 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,96 - 27,02 гривни, евро - 31,80 - 31,91 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 2 сентября на уровне 27,00 гривни.

2 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,05 - 27,07 гривни.

1 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,02 - 27,04 гривни.

Экономическая правда