Курс валют на 2 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки

ФОТО НБУ/FLICKR

2 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,05 - 27,07 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:25 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,05 - 27,07 гривни;

Евро - 32,04 - 32,06 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,93 - 27,12 гривни. Евро покупают по 31,71 гривни, продают по 31,07 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,97 - 26,08 гривни, евро - 31,78 - 31,92 гривни.

Напоминаем:

1 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,02 - 27,04 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 2 сентября на уровне 27,00 гривни.

Экономическая правда



