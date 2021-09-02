Курс валют на 2 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки
2 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,05 - 27,07 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:25 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,05 - 27,07 гривни;
Евро - 32,04 - 32,06 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,93 - 27,12 гривни. Евро покупают по 31,71 гривни, продают по 31,07 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,97 - 26,08 гривни, евро - 31,78 - 31,92 гривни.
Напоминаем:
1 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,02 - 27,04 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 2 сентября на уровне 27,00 гривни.
Экономическая правда
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