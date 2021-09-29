Налоговая амнистия: за 3 недели в бюджет уплатили 1,6 миллиона

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За 3 недели сентября в рамках налоговой амнистии задекларировано 33 млн грн и уплачено в бюджет 1,6 млн грн.

Об этом во время круглого стола "Налоговая амнистия: как пройти, не споткнувшись", организованного ЭП, рассказал глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.

"Относително точки отсчета в истории налоговой амнистии. Ее надо искать не в речи советника прзидента Олега Устенко, а в программе президента. Там речь шла о 5%, и мы, собственно говоря, реализуем программу, мы ничего не делаем какого-нибудь нового.

Почему сейчас? Потому что с 2022 года у нас включается полным ходом антиоффшорный закон, который мы приняли в январе 2020 года. То есть для большого и очень большого бизнеса, тех, кто прячет состояние за рубежом, пришли те времена, когда государство будет знать об этих состояниях и сможет задать вопрос, а откуда эти деньги", - скаазв Гетманцев.

"Второй вопрос, предусмотренній законом, это поручение Кабмину и Минфину, которій разрабатывает законопроект о косвенных методах налогового контроля - это также возможность для Налоговой задать вопрос, откуда у тебя эти деньги на какие-то крупные покупки.

Бесспорно, речь идет не о молоке и хлебе, а речь идет об автомобилях, квартирах, недвижимости, корпоративных правах, обо всем, что есть в реестрах", - добавил он.

По его словам, этот закон будет следовать за налоговой амнистией.

Гетманцев также сообщил, что за 3 недели сентября почти 33 млн грн задекларировано и уплачено в бюджет 1,6 млн грн.

"Безусловно, это небольшая сумма, но мы только начинаем это движение и понимаем, что люди смотрят, делают оценки. Вчера было у нас совещание - прозвучало о десятках тысяч звонков граждан, то есть ажиотаж есть большой", - добавил нардеп.

По его словам, система удобна, также сопровождают тех людей, которые "имеют желание первыми амнистироваться".

"Это очень удобно. Вы обращаетесь в банк, банк открывает счет, выдает справку, что вы положили деньги на спецсчет. После этого вы заполните в электронном виде декларацию, добавляете эту справку и отправляете декларацию Налоговой.

Платите 5%. Это все, что вам нужно сделать. Декларация является свидетельством того, что вы амнистированы на эту сумму", - пояснил Гетманцев.

По его словам, если активы иные, чем деньги, они просто заполняются в декларации, и никто не проверяет оценку активов, которые есть в Украине.

"Ну и за рубежом - это 7% первое полугодие, 9% - второе, там надо документы - это может быть либо оценка, либо договор о приобретении этого актива, то есть каким-то образом вы должны доказать, что стоимость актива именно такова. Если вы переводите деньги из-за границы в Украину, то действует 5%", - добавил он.

Больше о "налоговой амнистии" читайте в статье: Налоговая амнистия стартовала с 1 сентября: кого это касается, какие есть риски для декларантов и вопросы без ответов

Напоминаем:

С 1 сентября стартовала налоговая амнистия - добровольное декларирование доходов продлится год, размер налога, который нужно заплатить, чтобы легализовать свои доходы, будет зависеть от того, какой актив декларируется и где он находится.

В рамках "налоговой амнистии" уже подано более 30 миллионов гривень активов на декларирование, платежей из них получено на 1,5 млн грн.

Верховная Рада на заседании 15 июня поддержала президентский законопроект №5153, которым вводится единоразовое декларирование активов физлиц для легализации своих доходов.

Налоговая амнистия позволит гражданам, которые уклонялись от уплаты налогов, открыть свои истинные доходы, избежав при этом наказания путем декларирования активов.

Законопроектом предусматривается в период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года провести однократное добровольное декларирование активов физических лиц. Такая дата связана с началом работы Бюро экономической безопасности.

Также лица должны будут уплатить единовременный сбор 5% относительно активов, размещенных на счетах украинских банков; 9% для размещенных за рубежом 2,5% по стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года до 20 июня 2022 года.

Декларантами не могут быть лица, которые с 1 января 2010 года были государственными топ-чиновниками или народными депутатами.

Алексей Павлыш, ЭП