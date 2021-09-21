От налоговой амнистии бюджет получил 1,5 миллиона за три недели

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На сегодня в рамках "налоговой амнистии" уже подано более 30 миллионов гривень активов на декларирование, платежей из них получено на 1,5 млн грн.

Об этом глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев рассказал в интервью Громадському.

Гетманцев также отметил, что авторы не ожидали "бума" декларирования в первый месяц кампании из-за длительности процесса.

"Надо открыть счет, потом задекларировать - это определенный процесс, который занимает несколько дней. ... Мы не ожидали в течение первого месяца какого-то бума - люди видят, люди разбираются, что к чему - но количество ежедневно увеличивается ", – рассказал он.

Больше о "налоговой амнистии" читайте в статье: Налоговая амнистия стартовала с 1 сентября: кого это касается, какие есть риски для декларантов и вопросы без ответов

Напоминаем:

С 1 сентября стартовала налоговая амнистия - добровольное декларирование доходов продлится год, размер налога, который нужно заплатить, чтобы легализовать свои доходы, будет зависеть от того, какой актив декларируется и где он находится.

Верховная Рада на заседании 15 июня поддержала президентский законопроект №5153, которым вводится единоразовое декларирование активов физлиц для легализации своих доходов.

Налоговая амнистия позволит гражданам, которые уклонялись от уплаты налогов, открыть свои истинные доходы, избежав при этом наказания путем декларирования активов.

Законопроектом предусматривается в период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года провести однократное добровольное декларирование активов физических лиц. Такая дата связана с началом работы Бюро экономической безопасности.

Также лица должны будут уплатить единовременный сбор 5% относительно активов, размещенных на счетах украинских банков; 9% для размещенных за рубежом 2,5% по стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года до 20 июня 2022 года.

Декларантами не могут быть лица, которые с 1 января 2010 года были государственными топ-чиновниками или народными депутатами.

Экономическая правда