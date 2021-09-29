Субсидии: сколько домохозяйств не прошли автоматическую верификацию

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200 тысяч субсидиантов не прошли автоматическую верификацию из-за несоответствия критериям, дающим право на получение субсидии.

Об этом во время пресс конференции заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает "Укринформ".

"200 тысяч, которые были неподтвержденные, не прошли верификацию. После отопительного сезона у нас было 3 млн домохозяйств, 2,5 были переданы на автоматическую верификацию в Минфин и еще там 400-500 тысяч ljk;ys ,skb все равно прийти и подтвердить, где их место жительства по факту регистрации", - пояснила Лазебная.

По ее словам, эти 200 000 домохозяйств не прошли верификацию именно из-за несоответствия критериям, дающим право на получение субсидии.

"Но опять же, это была автоматическая верификация. То есть органы соцзащиты передали (данные - ред.) d Минфин, это была сверка. ... Мы, кстати, постоянно проводили селекторы с органами социальной защиты: пожалуйста, у вас было столько-то субсидиантов в регионе, а стало меньше, и мы постоянно побуждали органы социальной защиты проверить дополнительно.

И к людям всегда обращались: пожалуйста, обратитесь, покажите свои документы, если все хорошо, то идите на субсидию. То есть мы здесь за людей. И не (все - ред.) прошли верификацию, потому что бывают разные ситуации, например, что-то не так было написано", - добавила она.

Напоминаем:

Верховная Рада на заседании 23 сентября одобрила законопроект №6052 в первом чтении по увеличению доходов бюджета на 40 млрд грн и их выделение на выплату жилищных субсидий и дороги.

В частности, 12 млрд грн планируют выделить на на субсидии на оплату за услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что финансирование субсидий в октябре и ноябре требует корректив в госбюджете на 2021 год, но с учетом перевыполнения госбюджета по доходам это не является проблемой.

Никаких проблем или задержек в процессе назначения субсидий нет - по состоянию на начало августа субсидии уже назначены более 2,3 млн домохозяйств, заявляли в Минсоцполитики.

С 1 мая все 100% украинцев, которые получают субсидию, будут получать ее живыми деньгами, также вводятся некоторые новые правила для тех, кому субсидии назначаться не будут.

Начиная с мая, получатели субсидий должны будут подать новую заявку на ее получение. Заявки можно будет подавать в течение следующих 5 месяцев. Сделать это можно в том числе онлайн или по почте.