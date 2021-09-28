Цена нефти Brent впервые за 3 года превысила 80 долларов за баррель

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Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent во вторник, 28 сентября, превысила отметку в 80 долл - цена ростет на фоне оптимистичных прогнозов от банков и трейдеров.

Об этом сообщает Bloomberg.

По состоянию на утро 28 сентября Brent подорожала до 80,12 долл за баррель (+ 2,6%) - последний раз Brent стоила дороже 80 долл за баррель в октябре 2018 года.

Markets insider

Стоимость нефти марки WTI также достигла максимальной отметки с июля этого года в 76,51 долл за баррель.

Руководитель отдела исследований сырьевых товаров Goldman Sachs Джефф Карри на прошлой неделе не исключил, что нефть подорожает до 90 долл в случае холодной зимы в Северном полушарии, пишет Bloomberg.

Главный стратег JTD Energy Services Pte Джон Дрисколл также ожидает дальнейшего роста цен на фоне восстановления спроса.

"Я пока не вижу признаков того, что ралли достигло пика", - сказал он в комментарии агентству.

Как пишет Reuters, инвесторы на нефтяном рынке настроены положительно из-за роста спроса по мере ослабления коронавирусных мероприятий и ограниченного предложения.

В частности, Минэкономики Японии во вторник заявило, что правительство обсудит отмену чрезвычайного положения в стране с 1 октября.

Агентство также пишет, что росту спроса на нефть также могут помочь высокие цены на газ и уголь.

"Высокие цены на газ заставляют перейти к потреблению нефти, поэтому спрос на нефть может вырасти еще на 0,5 млн баррелей в день", - сказал аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank Вивек Дхар.

По его словам, в случае холодной зимы и с учетом "достаточно консервативного" наращивания добычи странами ОПЕК + цены на энергоносители продолжат расти.

Ранее аналитики Goldman Sachs повысили прогноз по ценам на нефть Brent в конце года до 90 долларов США за баррель с 80 долларов США, поскольку более быстрое восстановление спроса на топливо привело к сокращению мировых поставок.

Напоминаем:

Цены на нефть растут в дальнейшем и держатся на максимумах с октября 2018 года, Brent приближается к отметке в 80 долларов за баррель.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent в 20:15 по Киевскому времени составила 78,1 долл за баррель, таким образом обновив максимум 2018 года - 78 долл за баррель.

Страны-экспортеры нефти на заседании договорились соблюдать и в дальнейшем плана постепенного увеличения добычи нефти - с октября производство вырастет на 400 000 баррелей / день.

Следующее заседание стран ОПЕК + запланировано на 2 октября.

Экономическая правда