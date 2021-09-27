Цены на нефть продолжают расти на трехлетних максимумах

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Цены на нефть растут в дальнейшем и держатся на максимумах с октября 2018 года, Brent приближается к отметке в 80 долларов за баррель.

Об этом говорится в данных Markets Insider, Reuters.

Так, 27 сентября котировки нефти Brent выросли на 1,43 доллара (+ 1.8%) до 79,52 доллара за баррель. После этого цена несколько опустилась.

WTI также выросла на 1,44 доллара (+ 2%) до 75,42 доллара за баррель - до самых высоких цен с июля.

Кроме восстановления экономической деятельности, рост спроса на ресурс вызывают перебои в мировом производстве.

Ранее аналитики Goldman Sachs повысили прогноз по ценам на нефть Brent в конце года до 90 долларов США за баррель с 80 долларов США, поскольку более быстрое восстановление спроса на топливо привело к сокращению мировых поставок.

Напоминаем:

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent в 20:15 по Киевскому времени составила 78,1 долл за баррель, таким образом обновив максимум 2018 года - 78 долл за баррель.

Страны-экспортеры нефти на заседании договорились соблюдать и в дальнейшем плана постепенного увеличения добычи нефти - с октября производство вырастет на 400 000 баррелей / день.

Следующее заседание стран ОПЕК + запланировано на 2 октября.

Экономическая правда