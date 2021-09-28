TikTok достиг отметки в 1 миллиард активных пользователей ежемесячно

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Соцсеть TikTok объявила, что достигла отметки в 1 млрд активных пользователей - столько пользователей использовали приложение хотя бы раз в течение месяца.

Об этом говорится в блоге компании.

"Наша миссия в TikTok - вдохновлять на творчество и приносить радость. Более 1 миллиарда человек во всем мире сейчас ежемесячно посещают TikTok, чтобы развлекаться, учиться, смеяться или открывать что-то новое.

Для нас большая честь быть домом для нашего чрезвычайно разнообразного сообщества", - заявила команда TikTok.

Как пишет TechCrunch, за год количество активных пользователей соцсети возросло на 45% (в июле 2020 года были 689 млн).

По данным компании SensorTower, в июле этого года TikTok стал первым приложением, не связанным с Facebook, который достиг 3 миллиардов глобальных загрузок.

"Конкуренция, которую TikTok навязывает западным технологическим гигантам, ощутима - Instagram, принадлежащий Facebook, радикально сместил фокус, заявив, что это больше не приложение для обмена фотографиями.

Instagram активно рекламирует Reels, свой клон TikTok", - пишет издание.

Крупнейшие рынки TikTok - в США, Европе, Бразилии и Юго-Восточной Азии.

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Напоминаем:

Приложение для видеоконтента китайской компании ByteDance – TikTok, стало лидером по количеству загрузок в мире за 2020 год, а также единственным в первой пятерке, который не является продуктом Facebook.

Выручка китайской компании ByteDance, которой принадлежит видеоприложение TikTok, в 2020 году выросла на 111%.

Запреты, которые пытался продвинуть бывший президента США Дональд Трамп на китайские соцсети TikTok и WeChat, были отозваны президентом Джо Байденом - они так и не вступили в силу.

Экономическая правда