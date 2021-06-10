У США відкликали заборону на китайські TikTok та WeChat

Заборони, які намагався просунути колишній президента США Дональд Трамп на китайські соцмережі TikTok та WeChat, були відкликані президентом Джо Байденом – вони так і не набули чинності.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що Міністерство торгівлі США аналізуватиме програми, розроблені в іноземних юрисдикціях, у тому числі у Китаї. Проте визначати, чи становлять вони безпеку нацбезпеці Штаті, будуть виключно на підставі фактів, наголосив Байден.

Трамп наказав заборонити нові завантаження відеододатка TikTok, який належить китайській компанії Bytedance, у 2020 році. Він аргументував рішення "загрозою національній безпеці", проте через низку судових оскаржень та закінчення його каденції наказ так і не набув чинності.

Байден визнав, що такі програми мають доступ до величезної кількості даних від користувачів, внаслідок чого вони можуть потрапити до іноземних супротивників країни. Щомісяця TikTok використовують близько 80 мільйонів американців.

Нагадуємо:

На початку 2021 року експрезидент США Дональд Трамп підписав заборону 8 китайських додатків для розрахунків через "загрозу національній безпеці США" - серед додатків є й відомі Alipay та WeChat Pay.

Економічна правда