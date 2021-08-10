TikTok стал самым загружаемым приложением в мире – вытеснил Facebook

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Приложение для видеоконтента китайской компании ByteDance – TikTok, стало лидером по количеству загрузок в мире за 2020 год, а также единственным в первой пятерке, который не является продуктом Facebook.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на аналитическую компанию App Annie.

TikTok на своей позиции вытеснил прежнего лидера - Facebook Messenger. Это единственное приложение в первой пятерке по количеству загрузок в мире, которое не принадлежит корпорации Facebook.

Именно продукты Facebook держали первенство с 2018 года, а сейчас все равно преобладают в рейтинге: Messenger, WhatsApp и Instagram.

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Напоминаем:

Выручка китайской компании ByteDance, которой принадлежит видеоприложение TikTok, в 2020 году выросла на 111%.

Запреты, которые пытался продвинуть бывший президента США Дональд Трамп на китайские соцсети TikTok и WeChat, были отозваны президентом Джо Байденом - они так и не вступили в силу.

Экономическая правда