TikTok стал самым загружаемым приложением в мире – вытеснил Facebook
Приложение для видеоконтента китайской компании ByteDance – TikTok, стало лидером по количеству загрузок в мире за 2020 год, а также единственным в первой пятерке, который не является продуктом Facebook.
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на аналитическую компанию App Annie.
TikTok на своей позиции вытеснил прежнего лидера - Facebook Messenger. Это единственное приложение в первой пятерке по количеству загрузок в мире, которое не принадлежит корпорации Facebook.
Именно продукты Facebook держали первенство с 2018 года, а сейчас все равно преобладают в рейтинге: Messenger, WhatsApp и Instagram.
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Напоминаем:
Выручка китайской компании ByteDance, которой принадлежит видеоприложение TikTok, в 2020 году выросла на 111%.
Запреты, которые пытался продвинуть бывший президента США Дональд Трамп на китайские соцсети TikTok и WeChat, были отозваны президентом Джо Байденом - они так и не вступили в силу.
Экономическая правда
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