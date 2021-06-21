Власник TikTok збільшив прибуток удвічі

Виручка китайської компанії ByteDance, якій належить відеододаток TikTok, у 2020 році зросла на 111%.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Внутрішня службова записка, випущена для персоналу компанії, показала, що загальна виручка фірми підскочила до 34,3 млрд доларів торік.

Річний валовий прибуток ByteDance також зріс на 93%, до 19 млрд доларів, а чистий збиток за той самий період становив 45 млрд доларів, при цьому він не пов'язаний з операціями компанії.

Згідно із запискою, станом на грудень минулого року у ByteDance було близько 1,9 млрд активних користувачів на місяць на всіх її платформах.

Нагадуємо:

Заборони, які намагався просунути колишній президента США Дональд Трамп на китайські соцмережі TikTok та WeChat, були відкликані президентом Джо Байденом – вони так і не набули чинності.