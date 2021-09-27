Кабмин назначил новых членов правления Нафтогаза 

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Кабинет Министров 27 сентября уволил трех членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз", после чего назначил четырех новых членов правления.

Об этом ЭП сообщил источник в НАК.

Так, правительство сначала уволило трех членов наблюдательного совета Нафтогаза: Юлию Ковалив, Юлию Свириденко и Наталью Бойко.

Ковалив также написала об этом в Facebook: "Полномочия всех членов наблюдательного совета прекращены, поэтому акционер (Кабинет Министров) и новое руководство будут принимать все важные для компании решения".

Несколько недель назад стало известно, что три независимых члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" и два члена правления компании оставляют свои должности.

Таким образом правительство автоматически получило полномочия наблюдательного совета как владелец 100% Нафтогаза. После этого правительство уволило двух членов правления Ярослава Теклюка и Сергея Перелома (также временно возглавляет Укртрансгаз).

Кабмин также назначил новых членов правления Нафтогаза: Маврикия Калугина (советник председателя НАК по вопросам добычи), Владислава Воловика, Елену Бойченко (директорка по управлению персоналом и соцполитики Нафтогаза) и Романа Чумака (руководитель казначейства Нафтогаза).

Напоминаем:

В апреле пять из шести членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" публично объявили о прекращении своих полномочий. Речь шла о Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Людо ван дер Хейдене, Юлии Ковалив и Наталье Бойко.

Впоследствии членам наблюдательного совета "Нафтогаза" поступило предложение от правительства остаться еще на год. Таким образом, нынешних независимых членов Наблюдательного совета НАК и представителей государства был переизбран в том же составе до проведения конкурса на 4 независимых членов совета.

Досрочно были прекращены полномочия Роберта Бенш как представителя государства. На эту должность вскоре назначили заместительницу председателя Офиса президента Юлию Свириденко.

Премьер Денис Шмыгаль 7 сентября сообщил, что дал поручение первому вице-премьеру - министру экономики Алексей Любченко в течение недели обеспечить объявления конкурса по отбору 4 независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза".

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Экономическая правда