Официальный курс на 27 сентября: гривня ослабла

фото: нбу

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 27 сентября на уровне 26,64 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,22 грн (на 24 сентября - 31,08 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 24 сентября на уровне 26,53 гривни.

24 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,59 гривни.

24 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,71 - 26,73 гривни.

Экономическая правда