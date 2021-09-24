Официальный курс на 27 сентября: гривня ослабла
Пятница, 24 сентября 2021, 19:25
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 27 сентября на уровне 26,64 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,22 грн (на 24 сентября - 31,08 гривни).
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 24 сентября на уровне 26,53 гривни.
24 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,59 гривни.
24 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,71 - 26,73 гривни.
Экономическая правда
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