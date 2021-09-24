Курс валют на 24 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки

24 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,59 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,57 - 26,59 гривни;

Евро - 31,11 - 31,21 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,54 - 26,74 гривни. Евро покупают по 31,04 гривни, продают по 31,46 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,64 - 26,69 гривни, евро - 31,14 - 31,25 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 23 сентября на уровне 26,67 гривни.

22 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,72 гривни.

Экономическая правда