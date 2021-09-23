Гривня резко укрепилась к доллару и евро
Четверг, 23 сентября 2021, 18:50
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 24 сентября на уровне 26,53 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,08 грн (на 23 сентября – 31,29 гривни).
Напоминаем:
23 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,58 - 26,60 гривни.
23 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,62 - 26,64 гривни.
Экономическая правда
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