Гривня резко укрепилась к доллару и евро

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 24 сентября на уровне 26,53 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,08 грн (на 23 сентября – 31,29 гривни).

Напоминаем:

23 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,58 - 26,60 гривни.

23 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,62 - 26,64 гривни.

Экономическая правда