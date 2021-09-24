Закрытие межбанка: гривня ослабла к доллару и евро

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24 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,71 - 26,73 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,71 - 26,73 гривни;

Евро - 31,29 - 31,31 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,59 - 26,77 гривни. Евро покупают по 31,09 гривни, продают по 31,43 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,66 - 26,71 гривни, евро - 31,16 - 31,25 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 24 сентября на уровне 26,53 гривни.

24 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,59 гривни.

Экономическая правда