Закрытие межбанка: гривня ослабла к доллару и евро
24 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,71 - 26,73 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,71 - 26,73 гривни;
Евро - 31,29 - 31,31 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,59 - 26,77 гривни. Евро покупают по 31,09 гривни, продают по 31,43 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,66 - 26,71 гривни, евро - 31,16 - 31,25 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 24 сентября на уровне 26,53 гривни.
24 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,59 гривни.
Экономическая правда
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