В Минрегионе пояснили "гиперактивность" ГАСИ в последние дни работы

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"Гиперактивность" работы ГАСИ в последние дни в Минрегионе пояснили опасениями рынка относительно задержек на старте работы новой структуры (ГИАГ).

Об этом заявила агентству "Интерфакс-Украина" заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская.

"Первая неделя работы ГИАГ показала достаточно весомые цифры. В целом обработано более 1300 документов разного рода: зарегистрировано 700 сообщений на начало работы, выдано 135 разрешений, зарегистрировано около 400 деклараций и сейчас в работе - около 50 сертификатов готовности", - рассказала Козловская.

При этом, "гиперактивность" работы ГАСИ в последние дни она объяснила опасениями рынка относительно задержек на старте работы новой структуры.

"Напряженность чувствовала и ГАСИ, отмечали и мы по повышенным запросам. Однако, как видим, опасения не оправдались: ГИАГ сразу активно включилась в работу", - заявила заместитель министра.

Относительно некоторых решений ГАСИ, которые вызывают протесты со стороны общественности, Козловская сказала, что ГИАГ имеет все полномочия, чтобы остановить проекты, которые нарушают нормы.

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Напомним:

Кабмин 15 сентября принял решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), вместо ГАСИ начнет работу новый орган - Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ).

Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСМ) за 2 недели до ликвидации (1-15 сентября) выдала 431 разрешение на выполнение строительных работ.