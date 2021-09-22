Курс валют на 22 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки
22 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,72 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,71 - 26,73 гривни;
Евро - 31,34 - 31,36 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,63 - 26,80 гривни. Евро покупают по 31,11 гривни, продают по 31,44 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,69 - 26,77 гривни, евро - 31,24 - 31,33 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 22 сентября на уровне 26,7 гривни.
21 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,72 гривни.
21 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни.
Экономическая правда
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