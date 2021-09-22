Все разделы
Укр / Рус

Курс валют на 22 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки

Среда, 22 сентября 2021, 10:35
 
фото: нбу

22 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,72 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,71 - 26,73 гривни;

Евро - 31,34 - 31,36 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,63 - 26,80 гривни. Евро покупают по 31,11 гривни, продают по 31,44 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,69 - 26,77 гривни, евро - 31,24 - 31,33 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 22 сентября на уровне 26,7 гривни.

21 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,72 гривни.

21 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Официальный курс: гривня несколько ослабла к доллару 21 сентября 2021, 18:58
Закрытие межбанка: гривня немного ослабла 21 сентября 2021, 17:15
Курс валют на 21 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки 21 сентября 2021, 11:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!