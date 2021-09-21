Официальный курс: гривня несколько ослабла к доллару
Вторник, 21 сентября 2021, 18:58
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 22 сентября на уровне 26,7 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,36 грн (на 21 сентября - 31,37 гривни).
Напоминаем:
21 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,72 гривни.
21 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни.
Экономическая правда
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