Официальный курс: гривня несколько ослабла к доллару

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Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 22 сентября на уровне 26,7 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,36 грн (на 21 сентября - 31,37 гривни).

Напоминаем:

21 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,72 гривни.

21 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни.

Экономическая правда