Курс валют на 21 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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21 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 – 26,69 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:55 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,70 – 26,72 гривні;

Євро — 31,30 — 31,32 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,63 — 26,80 гривні. Євро купують за 31,12 гривні, продають за 31,41 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,68 – 26,76 гривні, євро – 31,21 – 31,31 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 21 вересня на рівні 26,67 гривні.

20 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,71 – 26,73 гривні.

20 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 – 26,69 гривні.

Економічна правда