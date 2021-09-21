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Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла

Вівторок, 21 вересня 2021, 17:15
 
фото: нбу

21 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,70 – 26,72 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,70 – 26,72 гривні;

Євро — 31,31 — 31,34 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,63 — 26,79 гривні. Євро купують за 31,13 гривні, продають за 31,41 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,67 – 26,74 гривні, євро – 31,21 – 31,32 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 21 вересня на рівні 26,67 гривні.

21 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 – 26,69 гривні.

Економічна правда

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