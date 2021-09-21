"Пилот": сотрудникам Минцифры могут выплатить зарплаты в е-гривне до конца года

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Нацбанк и Минцифры планируют в качестве пилотного проекта в 2021 году выплатить заработную плату сотрудникам Минцифры в электронной гривне.

Об этом во время круглого стола "Легализация виртуальных активов по-украински. Возможности и риски" сказал директор департамента стратегии и развития НБУ Арсений Макарчук, передает "Интерфакс-Украина".

"Есть четкое желание в качестве пилотного проекта уже в этом году выплатить зарплаты работникам Минцифры в электронной гривне. Однако мы понимаем, что это будет пилотный проект.

Фактически есть ограниченная возможность использования этого инструмента, но с технологической точки зрения мы его в этом году пропилотируем", - заявил Макарчук.

По его словам, полноценный запуск электронной гривни ожидается не ранее конца 2022 года.

Напомним:

В Минцифры могут провести эксперимент по выплате заработной платы сотрудникам министерства в электронной гривне.

В Нацбанке позитивно оценивают возможность выпуска цифровых денег, которые способны стать равноценным эквивалентом обычной фиатной гривни.

Нацбанк презентовал результаты опроса участников рынка относительно потенциального спроса на цифровую валюту центрального банка - е-гривню и возможных вариантов ее использования.