"Пилот": сотрудникам Минцифры могут выплатить зарплаты в е-гривне до конца года
Нацбанк и Минцифры планируют в качестве пилотного проекта в 2021 году выплатить заработную плату сотрудникам Минцифры в электронной гривне.
Об этом во время круглого стола "Легализация виртуальных активов по-украински. Возможности и риски" сказал директор департамента стратегии и развития НБУ Арсений Макарчук, передает "Интерфакс-Украина".
"Есть четкое желание в качестве пилотного проекта уже в этом году выплатить зарплаты работникам Минцифры в электронной гривне. Однако мы понимаем, что это будет пилотный проект.
Фактически есть ограниченная возможность использования этого инструмента, но с технологической точки зрения мы его в этом году пропилотируем", - заявил Макарчук.
По его словам, полноценный запуск электронной гривни ожидается не ранее конца 2022 года.
Напомним:
В Минцифры могут провести эксперимент по выплате заработной платы сотрудникам министерства в электронной гривне.
В Нацбанке позитивно оценивают возможность выпуска цифровых денег, которые способны стать равноценным эквивалентом обычной фиатной гривни.
Нацбанк презентовал результаты опроса участников рынка относительно потенциального спроса на цифровую валюту центрального банка - е-гривню и возможных вариантов ее использования.
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