Курс валют на 21 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки

фото: нбу

21 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,70 - 26,72 гривни;

Евро - 31,30 - 31,32 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,63 - 26,80 гривни. Евро покупают по 31,12 гривни, продают по 31,41 гривни..

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,68 - 26,76 гривни, евро - 31,21 - 31,31 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 21 сентября на уровне 26,67 гривни.

20 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,71 - 26,73 гривни.

20 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни.

Экономическая правда