Курс валют на 20 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки

ФОТО: НБУ/FLICKR

20 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,71 - 26,73 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,71 - 26,73 гривни;

Евро - 31,27 - 31,30 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,62 - 26,80 гривни. Евро покупают по 31,13 гривни, продают по 31,45 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,65 - 26,75 гривни, евро - 31,25 - 31,33 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 20 сентября на уровне 26,70 гривни.

17 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни.

Экономическая правда