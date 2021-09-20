Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро
Понедельник, 20 сентября 2021, 19:10
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 21 сентября на уровне 26,67 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,37 грн (на 20 сентября - 31,46 гривни).
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 20 сентября на уровне 26,70 гривни.
20 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,71 - 26,73 гривни.
20 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни.
Экономическая правда
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