Гривня на закрытии межбанка укрепилась
20 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,67 - 26,69 гривни;
Евро - 31,25 - 31,27 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,62 - 26,79 гривни. Евро покупают по 31,10 гривни, продают по 31,42 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,66 - 26,73 гривни, евро - 31,21 - 31,30 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 20 сентября на уровне 26,70 гривни.
20 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,71 - 26,73 гривни.
17 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни.
Экономическая правда
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