Гривня на закрытии межбанка укрепилась

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20 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,67 - 26,69 гривни;

Евро - 31,25 - 31,27 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,62 - 26,79 гривни. Евро покупают по 31,10 гривни, продают по 31,42 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,66 - 26,73 гривни, евро - 31,21 - 31,30 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 20 сентября на уровне 26,70 гривни.

20 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,71 - 26,73 гривни.

17 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни.

Экономическая правда