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Курс валют: гривня послабилась до долара та євро

Понеділок, 20 вересня 2021, 09:00

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 20 вересня на рівні 26,70 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,46 грн (на 17 вересня – 31,37 гривні).

Нагадуємо:

17 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 – 26,70 гривні.

17 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 – 26,70 гривні.

Економічна правда

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