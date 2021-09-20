"Укртранснафта" получила все необходимые документы для управления "трубой Медведчука"

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"Укртранснафта" получила все необходимые документы для управления украинской участком нафтопродуктоексплуатации и надлежащего управления провода "Самара-Западное направление".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, 14 и 15 сентября компания получила от Государственной таможенной службы регистрацию создания зон таможенного контроля на терминалах в Смыге и Новоград-Волынском.

В компании "подтвердили готовность" оказывать услуги по транспортировке дизельного топлива транзитом и для нужд внутренних заказчиков.

В "Укртранснафте" также заявили, что приглашают потенциальных поставщиков горючего к сотрудничеству.

"Укртранснафта" подписала с Агентством по розыску и менеджмента активов (АРМА) договор на управление украинской части нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" сроком на 5 лет.

Согласно условиям договора, "Укртранснафта" имеет права и обязанности относительно осуществления хозяйственной деятельности по транспортировке, хранению, перевалке на автомобильный и железнодорожный транспорт нефтепродуктов.

Также компания обязуется в течение 5 лет обеспечивать не менее 1,1 млн грн ежемесячного дохода государства от управления нефтепродуктопроводом.

Справка: Трубопровод "Самара-Западное направление" был построен во времена Советского Союза и находился в общесоюзной собственности. После провозглашения независимости на основании правопреемства он должен был перейти в собственность государства Украина. Однако должностные лица "дочки" российской компании "Транснефтепродукт", "ПрикарпатЗападтранс", трубопроводы в собственность Украины не передали По состоянию на 1 ноября 1992 года стоимость имущества была оценена в 8,18 млн долларов. Протяженность нефтепродуктопроводов составляет 1433 км.

Напоминаем:

"Укртранснафта" подписала с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) договор на управление украинской частью нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" сроком на 5 лет.

Антимонопольный комитет на заседании 11 июня разрешил дочке "Нафтогаза", "Укртранснафте", управлять нефтепроводом "Самара - Западное направление".

Ранее энергетическая таможня отказала дочке "Нафтогаза", "Укртранснафте", в подтверждении полномочий по управлению отдельными активами нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", ведь формально они до сих пор в собственности "ПрикарпатЗападтранс".

Агентство по розыску и управления активами по результатам конкурса выбрало управляющим части нефтепровода "Самара – Западное направление" дочку "Нафтогаза" - "Укртранснафту".

Высший антикоррупционный суд наложил арест на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление".

Экономическая правда