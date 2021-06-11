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Антимонопольный комитет разрешил "Укртранснафте" управлять "трубой Медведчука" - СМИ

Пятница, 11 июня 2021, 16:43
 

Антимонопольный комитет на заседании 11 июня разрешил дочке "Нафтогаза", "Укртранснафте", управлять нефтепроводом "Самара - Западное направление".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на участника заседания Комитета.

Дело о концентрации в виде приобретения "Укртранснафта" в управление активов, принадлежащих "ПрикарпатЗападтранс", АМКУ открыл 2 июня.

Как отмечается в повестке дня на 11 июня, результаты рассмотрения дела содержат материалы с ограниченным доступом.

Справка:

Трубопровод "Самара-Западное направление" был построен во времена Советского Союза и находился в общесоюзной собственности. После провозглашения независимости на основании правопреемства он должен был перейти в собственность государства Украина.

Однако должностные лица "дочки" российской компании "Транснефтепродукт", "ПрикарпатЗападтранс", трубопроводы в собственность Украины не передали

По состоянию на 1 ноября 1992 года стоимость имущества была оценена в 8,18 млн долларов. Протяженность нефтепродуктопроводов составляет 1433 км.

Напоминаем:

Энергетическая таможня отказала дочке "Нафтогаза", "Укртранснафте", в подтверждении полномочий по управлению отдельными активами нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", ведь формально они до сих пор в собственности "ПрикарпатЗападтранс".

Агентство по розыску и управления активами по результатам конкурса выбрало управляющим части нефтепровода "Самара – Западное направление" дочку "Нафтогаза" - "Укртранснафту".

Высший антикоррупционный суд наложил арест на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление".

Экономическая правда

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Нафтогаз Укртранснефть

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