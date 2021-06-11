Антимонопольный комитет разрешил "Укртранснафте" управлять "трубой Медведчука" - СМИ

Антимонопольный комитет на заседании 11 июня разрешил дочке "Нафтогаза", "Укртранснафте", управлять нефтепроводом "Самара - Западное направление".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на участника заседания Комитета.

Дело о концентрации в виде приобретения "Укртранснафта" в управление активов, принадлежащих "ПрикарпатЗападтранс", АМКУ открыл 2 июня.

Как отмечается в повестке дня на 11 июня, результаты рассмотрения дела содержат материалы с ограниченным доступом.

Справка:

Трубопровод "Самара-Западное направление" был построен во времена Советского Союза и находился в общесоюзной собственности. После провозглашения независимости на основании правопреемства он должен был перейти в собственность государства Украина.

Однако должностные лица "дочки" российской компании "Транснефтепродукт", "ПрикарпатЗападтранс", трубопроводы в собственность Украины не передали

По состоянию на 1 ноября 1992 года стоимость имущества была оценена в 8,18 млн долларов. Протяженность нефтепродуктопроводов составляет 1433 км.