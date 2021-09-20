Рынок земли: количество сделок приблизилось к 19 тысячам

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По состоянию на 20 сентября в рамках рынка земли заключено 18 771 сделок, лидерами по количеству сделок являются Полтавская и Киевская области.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что 5001 нотариусов подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр.

"Всего заявлений - 5620, из них согласовано 4966, в очереди на рассмотрение - 3, отказ получили 651", - говорится в сообщении.

В региональном разрезе по количеству сделок больше всего заключали в Полтавской (1669 договора) и Киевской (1591 договоров) областях.

По площади лидируют Кировоградская (8 089,3 га) и Харьковская (5 219,5 га) области.

Напоминаем:

По состоянию на 1 августа средняя цена 1 га пашни в Украине составляет 26,8 тыс грн - практически соответствует средней нормативной денежной оценке. Это значительно ниже ранее названной Министерством аграрной политики цифры в 40 тыс грн / га.

На 7 сентября количество сделок по купле-продаже земельных участков пересекла отметку в 13 тысяч, чаще всего заключали в Киевской и Полтавской областях.

По состоянию на 9 сентября количество сделок по купле-продаже земельных участков пересекла отметку в 14 тысяч (14229), чаще всего заключали сделки в Киевской и Полтавской областях.

По состоянию на 13 сентября в рамках рынка земли заключено 15 533 сделок, чаще всего заключали в Полтавской и Киевской областях.

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Экономическая правда