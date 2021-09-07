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Земельный гид

О рынке земли: все, что нужно знать

Земельных сделок уже заключили более 13 тысяч: где больше всего

Вторник, 7 сентября 2021, 16:00
 
unsplash

На 7 сентября количество сделок по купле-продаже земельных участков пересекла отметку в 13 тысяч, чаще всего заключали в Киевской и Полтавской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики.

Всего заключено 13 167 сделок в рамках рынка земли.

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Также подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 4895 нотариусов. Всего заявлений - 5497, из них согласовано 4845, в очереди на рассмотрение - 20 отказ получили 632.

В региональном разрезе по количеству сделок больше заключали в Киевской (1170 договоров) и Полтавской (1166 договоров) областях. Третьей по количеству является Хмельницкая (1137 договоров) область.

По объему сделок первой является Кировоградская (3,6 тыс га) и Харьковская (3,4 тыс га) области.

Всего заключено договоров на куплю-продажу 28 885 га сельскохозяйственной земли.

 

Напоминаем:

По состоянию на 1 августа средняя цена 1 га пашни в Украине составляет 26,8 тыс грн - практически соответствует средней нормативной денежной оценке. Это значительно ниже ранее названной Министерством аграрной политики цифры в 40 тыс грн / га.

Больше о рынке земли, ценах, сделках и лайфхаках читайте в рубрике ЭП "Земельный гид".

Экономическая правда

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