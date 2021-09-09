Рынок земли: количество сделок пересекло отметку в 14 тысяч

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По состоянию на 9 сентября количество сделок по купле-продаже земельных участков пересекла отметку в 14 тысяч (14229), чаще всего заключали сделки в Киевской и Полтавской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

При этом, заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр подали 4923 нотариусов.

"Всего заявлений - 5529, из них согласовано 4888, в очереди на рассмотрение - 2, отказ получили 639", - добавили в ведомстве.

В региональном разрезе по количеству сделок больше всего заключали в Киевской (1284 договоров) и Полтавской (1266 договоров) областях. Третьей по количеству является Хмельницкая область (1208 договоров).

По объему сделок лилируют Кировоградская (4 131,6 га) и Харьковская (3795 га) области.

Напоминаем:

По состоянию на 1 августа средняя цена 1 га пашни в Украине составляет 26,8 тыс грн - практически соответствует средней нормативной денежной оценке. Это значительно ниже ранее названной Министерством аграрной политики цифры в 40 тыс грн / га.

На 7 сентября количество сделок по купле-продаже земельных участков пересекла отметку в 13 тысяч, чаще всего заключали в Киевской и Полтавской областях.

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Экономическая правда