Офіційний курс: гривня сягнула позначки у 27 за долар

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Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 2 вересня на рівні 27,00 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,93 грн (на 31 серпня – 31,83 гривні).

Нагадуємо:

1 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,02 — 27,04 гривні.

1 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,92 — 26,94 гривні.

Економічна правда