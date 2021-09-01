Офіційний курс: гривня сягнула позначки у 27 за долар
Середа, 1 вересня 2021, 19:45
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 2 вересня на рівні 27,00 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,93 грн (на 31 серпня – 31,83 гривні).
Нагадуємо:
1 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,02 — 27,04 гривні.
1 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,92 — 26,94 гривні.
Економічна правда
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