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Фонд госимущества выставил на аукцион еще один объект "Укрспирта"

Четверг, 2 сентября 2021, 13:20
 
фото: фонд госимщества

Фонд госимущества выставил на приватизационный аукцион отдельное имущество Новоборовицкого места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт", стартовая цена - 19,38 млн грн.

Об этом сообщается на сайте Фонда.

Аукцион запланирован на 1 октября.

Объект находится в с.Новые Боровичи Черниговской обл.

Актив состоит из 477 наименований зданий, сооружений, подвижного и другого имущества, в том числе производственного корпуса, солодового отделения, котельные, спиртохранилища, конюшни, мазутохранилища, складов, гаражей и др.

Объект оснащен основным технологическим оборудованием, а также необходимыми коммуникациями.

В Фонде госимущества отметили, что земельный участок под объектом приватизации не является объектом продажи, вопросы землепользования покупатель решает самостоятельно.

Напоминаем:

Фонд госимущества на приватизационном аукционе 7 июня продал отдельное имущество Караванского МПД и хранения спирта ГП "Укрспирт", по результатам аукциона в госбюджет должны поступить 101 млн грн.

На повторном онлайн-аукционе по приватизации имущества Мишковицкого МПД и хранения спирта ГП "Укрспирт" стоимость возросла до 23 млн грн.

Победитель аукциона по приватизации Караванского спиртзавода отказался покупать актив, поэтому предприятие перейдет к следующему участнику конкурса - ООО "Ревитес", который предложил за него 53 млн грн.

Экономическая правда

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приватизация спирт Укрспирт Фонд госимущества

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