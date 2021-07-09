Спиртзавод в Харьковской области продадут вдвое дешевле – за 50 миллионов

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Победитель аукциона по приватизации Караванского спиртзавода отказался покупать актив, поэтому предприятие перейдет к следующему участнику конкурса - ООО "Ревитес", который предложил за него 53 млн грн.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на начальника отделения Фонда государственного имущества в Харьковской области Дмитрия Безпалова.

По его словам предприятие, которое победило на аукционе, сообщило, что потеряло экономический интерес к объекту и отказалось его покупать. Поэтому ФГИ начал работу со вторым победителем. Планируется завершить этот процесс за несколько недель.

"Предприятие готово заплатить предложенную сумму", - добавил Безпалов.

Если участник, занявший второе место, также откажется от покупки, то объект будет в кратчайшие сроки выставлен на новый аукцион без уменьшения стартовой цены.

Напоминаем:

Фонд госимущества на приватизационном аукционе 7 июня продал отдельное имущество Караванского МПД и хранения спирта ГП "Укрспирт", по результатам аукциона в госбюджет должны поступить 101 млн грн.

На повторном онлайн-аукционе по приватизации имущества Мишковицкого МПД и хранения спирта ГП "Укрспирт" стоимость возросла до 23 млн грн.





