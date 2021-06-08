Фонд держмайна продав ще один завод "Укрспирту": за 100 мільйонів

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні 7 червня продав окреме майно Караванського МПД та зберігання спирту ДП "Укрспирт", за результатами аукціону до держбюджету мають надійти 101 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

"За право власності на відкритих торгах змагалися троє учасників, які збільшили ціну в 4,4 рази зі стартових 23 100 540 грн до 101 000 000 грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підприємство було засноване в 1837 році і пройшло чергову модернізацію в 2019 році. Активи зосереджені в двох селищах на Харківщині: Караван та Барчани.

У Фонді пояснили, що переможець аукціону має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і здійснити розрахунок - після цього процес приватизації об’єкту вважатиметься офіційно завершеним.

У разі, якщо переможець аукціону відмовляється підписувати протокол, сплачений ним гарантійний внесок у розмірі 2 310 053 грн перерахують до держбюджету, а право на підписання протоколу та укладання договору перейде до учасника, який посів друге місце.

Якщо ж і учасник, який посів друге місце, відмовиться від купівлі, то об’єкт буде в найкоротші терміни виставлений на новий аукціон без зменшення стартової ціни.