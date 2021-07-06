Фонд держмайна на третьому аукціоні продав Мишковицький спиртзавод за 23 мільйони

На повторному онлайн-аукціоні з приватизації майна Мишковицького МПД і зберігання спирту ДП "Укрспирт" вартість зросла до 23 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Фонд держмайна.

"За об'єкт приватизації, який розташований у 15 км від Тернополя, на відкритих торгах змагалися 4 учасники, які підвищили вартість активу більш ніж втричі від стартової ціни - з 7,3 млн грн до 23 млн грн.

Переможець аукціону тепер повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок, після чого процес приватизації Мишковицького МПД вважатиметься офіційно завершеним", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після цього новий власник отримає, зокрема головний виробничий корпус, спиртосховище, бардосховище, цех брагоректифікації, вуглекислотний і соковий цехи.

Нагадаємо:

Фонд держмайна втретє виставив на приватизаційний аукціон окреме майно Мишковицького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт".

28 грудня 2020 року переможцем перших торгів стала компанія "Золотники-Агро", яка запропонувала 12,8 млн грн. Але компанія не провела оплату за актив і результати аукціону були анульовані.

У березні Фонд держмайна провів повторний аукціон, за результатами якого до держбюджету мали надійти 181 млн грн.

Економічна правда