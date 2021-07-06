Всі розділи
Укр / Рус

Фонд держмайна на третьому аукціоні продав Мишковицький спиртзавод за 23 мільйони

Вівторок, 6 липня 2021, 17:45
 

На повторному онлайн-аукціоні з приватизації майна Мишковицького МПД і зберігання спирту ДП "Укрспирт" вартість зросла до 23 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Фонд держмайна.

"За об'єкт приватизації, який розташований у 15 км від Тернополя, на відкритих торгах змагалися 4 учасники, які підвищили вартість активу більш ніж втричі від стартової ціни - з 7,3 млн грн до 23 млн грн.

Переможець аукціону тепер повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок, після чого процес приватизації Мишковицького МПД вважатиметься офіційно завершеним", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після цього новий власник отримає, зокрема головний виробничий корпус, спиртосховище, бардосховище, цех брагоректифікації, вуглекислотний і соковий цехи.

Нагадаємо:

Фонд держмайна втретє виставив на приватизаційний аукціон окреме майно Мишковицького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт".

28 грудня 2020 року переможцем перших торгів стала компанія "Золотники-Агро", яка запропонувала 12,8 млн грн. Але компанія не провела оплату за актив і результати аукціону були анульовані.

У березні Фонд держмайна провів повторний аукціон, за результатами якого до держбюджету мали надійти 181 млн грн.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укрспирт Фонд держмайна спирт

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Чи потрібні державі 78 спиртзаводів? 22 червня 2021, 13:17
Фонд держмайна спробує втретє продати на аукціоні Мишковицький спиртзавод 9 червня 2021, 17:40
Приватизація спиртзаводів — це розвиток та інвестиції 9 червня 2021, 08:13
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!