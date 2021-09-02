Реформы, инвестиции и декарбонизация: энергетические договоренности Украины и США

фото: офис президента

1 сентября по итогам встречи президентов Украины и США стороны опубликовали заявление, часть которого посвящено энергетической безопасности и климату: помимо "Северного потока" речь шла о Стратегическом диалоге, инвестициях в результате реформ и "зеленой" энергии.

Об этом говорится в совместном заявлении после встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Джозефа Байдена.

Энергетический блок документа состоит из четырех пунктов.

Начало Стратегического Энергетического и климатического Диалога

Украина и Соединенные Штаты хотят усилить сотрудничество по энергетическим и климатическим целям. Делать это планируют через платформу Стратегического диалога по вопросам энергетики и климата, работающую во "достижение целей энергетической безопасности, укрепление экономических связей и воплощение амбициозных климатических целей".

Ранее о том, что стороны готовят такую форму сотрудничества, рассказывал министр энергетики Герман Галущенко. Он объяснял, что SECD будет охватывать различные сферы: декарбонизацию, энергетическую безопасности, в частности - кибербезопасность.

Привлечение инвестиций в энергетический сектор путем реформ

Сотрудничать договорились также для урегулирования системных диспропорций в энергетической системе Украины.

Работать будут и над усилением инвестиционной привлекательности энергетической отрасли Украины и привлечением иностранных инвестиций, необходимых для достижения целей по энергонезависимости, декарбонизации и чистой энергетике.

Кроме того обсудили расширение реформы корпоративного управления в государственных энергетических компаниях. Речь идет, в том числе, о трансформации НАЭК "Энергоатом", законопроект которой уже разработали в Минэнерго. Корпоративное управление государственными компаниями является также одним из обязательств Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС.

Сокращение выбросов парниковых газов и продвижение инноваций

Украина и Соединенные Штаты подтвердили свое стремление достичь амбициозных сокращений национальных выбросов парниковых газов до 2030 года, отмечено в соответствующих национально определенных вкладам (NDC).

В начале августа Украина подала ООН одобренный обновленный Национально определенный вклад к Парижскому соглашению. В частности, к 2030 году планируется сократить выбросы парниковых газов до уровня 35% по сравнению с 1990 годом.

Противодействие влияния "Северного потока - 2"

Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против "Северного потока - 2", который рассматривается как угроза для европейской энергобезопасности.

Соединенные Штаты планируют продолжать применение мер и энергетической дипломатии, в частности путем недавнего назначения старшего советника по вопросам энергетической безопасности, для сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украиной в переходный энергетический период.

Также в заявлении отметили недопущение использования Кремлем энергетики как геополитического оружия. Правительства Украины и США поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников.

Байден накануне также заявил, что лично гарантирует санкции на российский "Северный поток-2" в случае угрозы для Украины из-за нарушения со стороны РФ и других сторон.

Полный документ читайте по ссылке: "Джавелины", план реформ и $3 млрд для бизнеса: текст договоренности лидеров Украины и США

Экономическая правда





