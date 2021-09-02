Реформы, инвестиции и декарбонизация: энергетические договоренности Украины и США
1 сентября по итогам встречи президентов Украины и США стороны опубликовали заявление, часть которого посвящено энергетической безопасности и климату: помимо "Северного потока" речь шла о Стратегическом диалоге, инвестициях в результате реформ и "зеленой" энергии.
Об этом говорится в совместном заявлении после встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Джозефа Байдена.
Энергетический блок документа состоит из четырех пунктов.
Начало Стратегического Энергетического и климатического Диалога
Украина и Соединенные Штаты хотят усилить сотрудничество по энергетическим и климатическим целям. Делать это планируют через платформу Стратегического диалога по вопросам энергетики и климата, работающую во "достижение целей энергетической безопасности, укрепление экономических связей и воплощение амбициозных климатических целей".
Ранее о том, что стороны готовят такую форму сотрудничества, рассказывал министр энергетики Герман Галущенко. Он объяснял, что SECD будет охватывать различные сферы: декарбонизацию, энергетическую безопасности, в частности - кибербезопасность.
Привлечение инвестиций в энергетический сектор путем реформ
Сотрудничать договорились также для урегулирования системных диспропорций в энергетической системе Украины.
Работать будут и над усилением инвестиционной привлекательности энергетической отрасли Украины и привлечением иностранных инвестиций, необходимых для достижения целей по энергонезависимости, декарбонизации и чистой энергетике.
Кроме того обсудили расширение реформы корпоративного управления в государственных энергетических компаниях. Речь идет, в том числе, о трансформации НАЭК "Энергоатом", законопроект которой уже разработали в Минэнерго. Корпоративное управление государственными компаниями является также одним из обязательств Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС.
Сокращение выбросов парниковых газов и продвижение инноваций
Украина и Соединенные Штаты подтвердили свое стремление достичь амбициозных сокращений национальных выбросов парниковых газов до 2030 года, отмечено в соответствующих национально определенных вкладам (NDC).
В начале августа Украина подала ООН одобренный обновленный Национально определенный вклад к Парижскому соглашению. В частности, к 2030 году планируется сократить выбросы парниковых газов до уровня 35% по сравнению с 1990 годом.
Противодействие влияния "Северного потока - 2"
Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против "Северного потока - 2", который рассматривается как угроза для европейской энергобезопасности.
Соединенные Штаты планируют продолжать применение мер и энергетической дипломатии, в частности путем недавнего назначения старшего советника по вопросам энергетической безопасности, для сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украиной в переходный энергетический период.
Также в заявлении отметили недопущение использования Кремлем энергетики как геополитического оружия. Правительства Украины и США поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников.
Байден накануне также заявил, что лично гарантирует санкции на российский "Северный поток-2" в случае угрозы для Украины из-за нарушения со стороны РФ и других сторон.
Полный документ читайте по ссылке: "Джавелины", план реформ и $3 млрд для бизнеса: текст договоренности лидеров Украины и США
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua