США гарантують санкції проти "Північного потоку-2" у разі загрози для України

фото: офіс президента

Під час візиту президента Володимира Зеленського до Білого дому президент США Джозеф Байден заявив, що особисто гарантує санкції на російський "Північний потік-2" у разі загрози для України через порушення з боку РФ та інших сторін.

Про це Зеленський розповів під час брифінґу після зустрічі у Білому домі.

Він заявив, що Сполучені Штати гарантують введення санкцій проти російського газогону, зведеного в обхід Україні:

"Поки що ми знаходимося на тій стадії, де президент Байден особисто гарантує, що, якщо з боку Російської Федерації – чи з боку інших представників, інших сторін "Північного потоку-2" у разі його запуску, – якщо з боку цих країн будуть порушені якісь речі, які передбачають небезпечну ситуацію через енергетичні проблеми для України, США гарантують введення санкцій проти "Північного потоку -2".

Зеленський позитивно оцінив такий результат перемовин, проте зауважив, що треба це питання "й надалі проговорювати".

За словами президента, Україна має 100% підтримки серед українського кокусу у Конґресі США, до якого входить понад 50 конґресменів.

Конґрес складається з двох палат: Представників, до якої входять 435 обранців та Сенату, що складається зі 100 конґресменів.

Нагадуємо:

Вищий земельний суд Дюссельдорфа у середу виніс рішення проти Nord Stream 2 AG, оператора газопроводу "Північний потік-2", який оскаржував рішення про підпорядкування трубопроводу газовій директиві ЄС.

Це означає, що Газпром повинен буде продавати свої потужності третім сторонам.

22 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що офіційний Київ надіслав ноту Єврокомісії та Німеччині із запитом провести консультації щодо "Північного потоку-2" після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

В Україні переконані, що реалізація цього проєкту загрожує безпеці країни і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС. У разі його запуску навіть наполовину український транзит може скоротитися втричі – до 18 млрд кубометрів. Україна отримує близько 2 млрд доларів лише від транзиту щороку.

Економічна правда