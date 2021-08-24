Україна та США домовилися вести стратегічний діалог з питань енергетики

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Україна та Сполучені Штати створять Платформу стратегічного діалогу (SECD), що охоплюватиме питання енергобезпеки та декарбонізації – її деталі міністри енергетики двох країн обговорять під час зустрічі у Вашингтоні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики за підсумками зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка і міністерки енергетики США Дженніфер Гренголм.

Галущенко заявив, що платформу важливо використовувати для розробки практичних рішень з підтримки енергетичного переходу України та підвищення її енергетичної безпеки.

Сторони обговорили результати тристоронньої зустрічі між міністрами енергетики США, Німеччини та України, і конкретні кроки щодо забезпечення енергетичної безпеки України.

У цьому контексті обговорили протидію проєкту Північний потік-2 і методи запобігання використанню Росією газу як зброї проти України.

"Стратегічний діалог у сфері енергетики та клімату – це інструмент для енергетичного співробітництва між Україною та США", – пояснив Галущенко. SECD охоплюватиме різні сфери: декарбонізацію, енергетичну безпеку, зокрема – кібербезпеку.

Більш детальні кроки щодо подальшого співробітництва міністри обговорять на зустрічі у Вашингтоні, повідомили у міністерстві.

Нагадуємо:

У Києві під час зустрічі міністрів енергетики України, Німеччини та США сторони обговорили загрози в реалізації проєкту "Північний потік-2" та реальні гарантії для України стосовно збереження транзиту газу після 2024 року.

Економічна правда