Новости 17 сентября: Ryanair готовит экспансию в Украине, миссия МВФ в сентябре

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Об авиа. Авиакомпания Ryanair планирует значительное расширение в городах Украины в случае одобрения сделки об открытом небе с Евросоюзом в ближайшие месяцы

Об олигархах. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на заседании 17 сентября рассмотрел законопроект "об олигархах" №5599 и рекомендовал Верховной Раде его принять в целом

Об МВФ. Оценочная миссия Международного валютного фонда начнет работу в Украине в виртуальном формате во второй половине сентября и будет сосредоточена на вопросах независимости НБУ, реформ и укрепления антикоррупционных институтов

Об экологии. Госэкоинспекция насчитала ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" более 450 млн грн за нарушение природоохранного законодательства.

О киберпреступности. Telegram стал для киберпреступников альтернативой даркнета - в мессенджере обнаружили сеть торговцев крадеными данными в каналах с тысячами подписчиков, что разрастается.

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