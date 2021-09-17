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Ryanair готує значне розширення в Україні після угоди про відкрите небо з ЄС

П'ятниця, 17 вересня 2021, 14:19
 
unsplash

Авіакомпанія Ryanair планує значне розширення у містах України у разі схвалення угоди про відкрите небо з Євросоюзом у найближчі місяці.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на виконавчого директора компанії Майкла О'Лірі.

Керівник найбільшого лоукостера Європи прогнозує підписання угоди між Україною та ЄС до кінця 2021 року. 

"Один з ринків, що я би виокремив, це Україна. Думаю, що ми станемо чільним інвестором в Україні, коли вони приєднаються до європейської угоди про відкрите небо", – заявив він.

Наразі компанія працює у п’яти аеропортах України за двосторонніми маршрутами, проте, додав О’Лірі, в країні є близько 12 потенційних аеропортів для роботи. Перші рейси з України Ryanair запустив у 2018 році.

Зазначається, що трудові мігранти становлять чималий ринок для компанії, яка пропонує у середньому тариф 40 євро за рейс. Крім того, компанія вбачає потенціал у внутрішніх перельотах. 

Нагадуємо:

Рада ЄС дала згоду на підписання з трьома країнами, у тому числі Україною, Угоди про спільний авіаційний простір.

На саміті Україна-ЄС уряд готується підписати угоду про спільний авіапростір, стверджуючи, що вона зробить ринок авіаперевезень конкурентним і відкритим.

Як повідомлялося, Україна готується до проведення чергового саміту Україна-ЄС 1 жовтня.

Читайте також: Міфи та реалії відкритого неба: що змінить для України спільний авіапростір з ЄС.

Економічна правда

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Ryanair авіаперевезення

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