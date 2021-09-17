Telegram став для кіберзлочинців альтернативою даркнету — FT

Unsplash

Telegram став для кіберзлочинців альтернативою даркнету - у месенджері виявили мережу торговців краденими даними в каналах із тисячами підписників, що розростається.

Про це йдеться у розслідуванні Financial Times, проведеному спільно з компанією Cyberint.

Газета пише, що під час розслідування виявили мережу хакерів, які діляться отриманими завдяки витокам даними, іноді через канали із десятками тисяч підписників, при цьому у багатьох випадках запропонований контент нагадує той, який викладають у даркнет.

За словами аналітика компанії Cyberint Тала Самра, Cyberint за останній час зафіксувала зростання активності кіберзлочинців в Telegram на понад 100%.

У компанії заявили, що кількість згадок фраз "Email: pass" і "Combo", які на жаргоні хакерів позначають доступ до вкрадених адресів електронних пошт або паролів, за останній рік збільшилася в 4 рази - приблизно до 3400.

Як підкреслює FT, в одному з Telegram-каналів, у якого було більше 47 тис підписників, хакери продавали або просто поширювали сотні тисяч злитих імен користувачів і паролів.

"В одному з постів канал повідомив про отримання доступу до 600 тис логінів користувачів сервісів "Яндекса". Канал також публікував дані користувачів Google і Yahoo, ігри Minecraft, а також ігрових платформ Origin і Uplay.

У четвер Telegram видалив цей канал після того, як c ним зв'язалася FT", - додає видання.

Серед інших видів даних, якими торгують в Telegram, FT називає дані кредитних карт і банківських рахунків, копії паспортів.

Крім того, злочинці діляться через месенджер шкідливим програмним забезпеченням та інструкціями для злому.

Також повідомляється, що кількість посилань на групи і канали в Telegram, які розповсюджуються на форумах в даркнеті, у минулому році становила близько 172 тис, а в цьому перевищила 1 млн.

"Перехід кіберзлочинців в Telegram частково пояснюється анонімністю, яку надає шифрування месенджера", - пояснив Самро.

За його словами, Telegram також більш доступний, надає більш якісний набір функцій і, як правило, з меншою ймовірністю, ніж форуми в даркнеті, відстежується правоохоронними органами.

Сам Telegram заявив FT, що у нього є правило про видалення несанкціоновано опублікованих персональних даних.

У месенджері підкреслили, що кожен день його "постійно зростаюча команда професійних модераторів" видаляє більше 10 тис спільнот у зв'язку з повідомленнями користувачів про порушення умов надання послуг.

Економічна правда