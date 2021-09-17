Курс валют на 17 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки

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17 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,70 - 26,72 гривни;

Евро - 31,45 - 31,47 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,62 - 26,80 гривни. Евро покупают по 31,23 гривни, продают по 31,53 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,69 - 26,76 гривни, евро - 31,32 - 31,44 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 17 сентября на уровне 26,67 гривни.

16 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,65 - 26,67 гривни.

16 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни.

Экономическая правда